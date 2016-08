Picnik: La Forma Más Eficiente De Manejar Tus Fotos En Línea

El solo hecho de tener fotos personales y familiares en un solo lugar –sin importar el lugar en línea en donde las tengas— sería una excelente solución para ti. No obstante, ¿Qué dirías si tienes acceso a tomar todas tus fotos de Facebook, Flickr, Photobucket, Picasa y las que tienes en tu PC y editarlas en un solo lugar? Puedes hacer todo esto con Picnik. Si estás pensando ponerle acción a todo esto –fotos e imágenes— Picnik es la forma más eficiente y fácil para editar fotos online. Una de las cualidades más impresionantes que puedes encontrar en Picnik es que puedes obtener las ventajas de un editor de imágenes avanzado, realizar increíbles efectos y obtener maravillosos resultados con un acabado profesional. A través de Picnik tienes la capacidad de extraordinarios efectos especiales, probar efectos, introducir fuentes, formas e incluir hermosos marcos con solo unos cuantos clics.



Beneficios de utilizar Picnik

Existen muchos beneficios que vienen como resultado de utilizar Picnik como tu herramienta personal para la edición de tus fotografías. Una vez accedes al portal web de Picnik (en www.picnik.com) tienes la posibilidad de empezar a trabajar de forma inmediata con tus fotos e imágenes sin que tengas que registrarte en este portal –para que no tengas que perder tiempo proveyendo información personal. Además de esto, no importa si hablas inglés, español, francés, chino o tailandés; Picnik está disponible en más de 16 distintos idiomas de manera que puedes sentirte cómodo y confortable utilizando esta herramienta en tu propio idioma.

Principales características

No se requiere ningún tipo de instalación y no es necesario que tengas que perder tu tiempo configurando ningún software. Definitivamente, con Picnik puedes facialmente manipular tus fotografías sin mucho esfuerzo y de manera muy fácil. En mi opinión personal, pienso que esta es la herramienta más eficiente para aquellas personas que no pueden o no están interesados en manejar aplicaciones sofisticadas y complejas. Adicionalmente, Picnik viene con un montón de características que te permitirán sacarle un mejor provecho a las grandes bondades que tiene esta flexible aplicación. Permíteme mostrarte algunas de las cosas más importantes que serás capaz de hacer con Picnik.

• Edita tus fotos con un solo clic: Puedes editar tus fotos con solo un clic. Una de las cosas más impresionantes que puedes hacer con esta aplicación es la facilidad para manipular tus fotos con un solo clic sin que tengas la necesidad de dar pasos complejos que te compliquen esta simple tarea.

• Controles avanzados: La versión gratuita de Picnik viene con características muy avanzadas y controles diversos de manera que puedas hacer todo lo que te propongas con tus fotos.

• Manipulación de fotografía: Con Picnik puedes fácilmente cortar tus imágenes, modificarle el tamaño, rotarlas y hacer cualquier cosa que quieras de manera rápida y en tiempo real.

• Efectos especiales: Una de las funciones más destacadas y que podrás disfrutar de Picnik es la gran cantidad de efectos especiales que puedes emplear. El mismo tiene una amplia variedad de efectos y filtros que puedes aplicar a todas las imágenes a fin de proveer un impresionante acabado. Puedes seleccionar una gran variedad de efectos artísticos que van desde aquellos que son muy divertidos hasta los que brindan un toque de elegancia y arte.

• Hermosos tipos de letra: Además de esto, Picnik posee la capacidad de manejar variados formatos y tipos de letras que puedes aplicar introduciendo textos en tus imágenes de manera que puedas comentar tus fotos y darle un poco de estilo.

• Formato hábil para diversos sistemas operativos: Además de esto, una de las funciones principales y la cual puedes sacarle mucho provecho es que puedes tener la capacidad de trabajar en distintos sistemas operativos. Cuando exportes tus fotos los formatos que este maneja funcionan a la perfección con sistemas operativos basados en Linux, Windows o Mac, así que no te preocupes por el tipo de SO que tengas.

• Beneficios adicionales: Finalmente, si estás interesado en expandir un poco más las funciones que nos trae Picnik, puedes optar por la versión pagada de esta herramienta. Con una suscripción de unos $24.95 USD puedes disfrutar de sofisticadas funciones con un estilo altamente profesional durante 12 meses.

